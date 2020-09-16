Отруєння Навального: ОЗХЗ може застосувати санкції до Росії

Через отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального "Новічком" організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) може рекомендувати державам-учасницям застосувати проти Росії колективні заходи згідно з міжнародним правом.

Про це в коментарі власному кореспонденту Укрінформу в Гаазі сказав посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.

"Стосовно інциденту з Олексієм Навальним ймовірно, що на розгляд наступної сесії Виконавчої ради ОЗХЗ, яка відбудеться 6-9 жовтня 2020 року, буде внесений проєкт рішення, яке має зобов’язати Російську Федерацію всебічно дотримуватись взятих зобов’язань за КХЗ. У разі недотримання цих зобов’язань, Конференція держав-учасниць Конвенції про заборону хімічної зброї, яка є найвищим керівним органом ОЗХЗ, за рекомендацією Виконавчої ради може застосувати до РФ передбачені Конвенцією заходи, а саме: обмежити або призупинити на певний термін права та привілеї в рамках КХЗ, рекомендувати державам-учасницям застосувати колективні заходи згідно з міжнародним правом, а також довести дану проблему до відома Генеральної Асамблеї ООН та Ради Безпеки ООН", - наголосив Ченцов.

Він також зазначив, що ОЗХЗ відіграє роль своєрідного "сторожового собаки" із спостереження за дотриманням державами-учасницями КХЗ своїх зобов’язань за Конвенцією та має для цього усіх необхідних фахівців.

"Ці фахівці, у разі будь-якого порушення положень Конвенції, або хімічних інцидентів природнього та техногенного характеру мають провести відповідну діяльність з підтвердження порушення КХЗ або надати допомогу державі, що постраждала внаслідок хімічного інциденту. Для цього ОЗХЗ використовує, серед іншого, і низку сертифікованих лабораторій з держав-учасниць Конвенції, які, за дорученням Генерального директора ОЗХЗ, здатні у стислі терміни здійснити глибинний хімічний аналіз як зразків навколишнього середовища, так і біомедичних зразків", - зазначив він.

За його словами, у разі доведення застосування російською стороною бойової отруйної речовини, очікується відповідна реакція керівних органів ОЗХЗ.

"Російські посадові особи заперечують російську причетність до отруєння Навального, проте, у даній ситуації, скоріш за все будуть вимушені провести розслідування інциденту та залучити до цього експертів ОЗХЗ", - сказав посол.

Варто зазначити, за результатами глибокого аналізу біологічних проб пацієнта Олексія Навального, проведеного медиками госпіталю спільно з фахівцями Інституту фармакології та токсикології Бундесверу, було отримано неспростовні докази, що Навальний потерпає від симптомів отруєння субстанцією, що належить до списку агентів нервово-паралітичної дії з групи "Новічок", що є серйозним порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї (КХЗ).

У зв’язку з цим уряд ФРН, на підставі статті VIII 38 (e) КХЗ, звернувся до Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) за допомогою у проведенні аналізу проб Навального. Фахівці ОЗХЗ, відповідно, взяли зразки проб потерпілого та направили їх до сертифікованих лабораторій.

Крім того, уряд ФРН звернувся до Франції та Швеції з проханням здійснити незалежну перевірку німецьких доказів на основі нових біологічних проб, взятих у Навального. Проведені спеціалізованими лабораторіями Франції та Швеції аналізи підтвердили результати аналізів німецької лабораторії.

Попри те, що визначені ОЗХЗ лабораторії ще не завершили свій аналіз, наразі вже три лабораторії провели незалежно аналізи і надали докази, що отруєння Навального було скоєно із застосуванням хімікату нервово-паралітичної дії з групи "Новічок".

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Як повідомляв Укрінформ, Олексій Навальний знаходиться в німецькій клініці "Шаріте" з 22 серпня. До цього він був госпіталізований з літака в лікарню в Омську з ознаками отруєння. Після проведення лабораторних тестів федеральний уряд Німеччини оголосив про однозначні докази присутності в організмі російського опозиціонера хімічного нервового агента групи "Новічок".

Зараз Навальний залишається під охороною німецької поліції в лікарні "Шаріте", де протягом останніх тижнів він перебував на апаратах підтримки життєдіяльності організму після отруєння.

У вівторок він опублікував в Інстаграмі перший після отруєння допис і розповів, що вже може дихати самостійно.