Москва знову вимагає від Берліна документів щодо лікування Навального

У Міністерстві юстиції ФРН отримали другий запит РФ про правову допомогу до Німеччини щодо розслідування у справі Олексія Навального, який перебуває наразі в берлінській клініці Шаріте.

Це підтвердив представник міністерства, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За його словами, запит був отриманий 14 вересня від російської генпрокуратури, "він перебуває в роботі". Конкретні рішення щодо опитування свідків тощо ухвалюватиме генпрокуратура Берліна, додав він.

Російська сторона у своєму запиті вимагає від німецької надання додаткових пояснень лікарів, інформації та копій документів, що стосуються лікування і обстеження Навального.

Тим часом у Берліні сподіваються, що підтвердження факту отруєння російського опозиціонера бойовою речовиною групи "Новічок" уже незалежно трьома лабораторіями – німецькою, французькою та шведською – "посилить тиск і змусить Росію відповісти на запитання, які залишаються відкритими", - заявила на брифінгу 16 вересня речниця МЗС ФРН Марія Адебар.

Вона також поінформувала, що напередодні міністри Гайко Маас і Сергій Лавров провели телефонну розмову, в ході якої німецький дипломат виклав позицію Берліна щодо справи Навального.

Глави ЄС і НАТО тим часом усе ще радяться стосовно спільних кроків у відповідь на отруєння Навального на території Росії бойовою хімічною зброєю. Про це сказала представниця федерального уряду Німеччини Ульріке Деммер. Західні партнери все ще чекають відповіді "на запитання, дати які може і повинна тільки російська сторона".

Як повідомлялося, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле в літаку 20 серпня по дорозі з Томська в Москву, його було знято з літака в Омську, де він перебував 2 дні в місцевій лікарні. 22 серпня Навального було перевезено в Берлін, де лабораторії виявили в його організмі сліди забороненої бойової речовини. Російська сторона відкидає звинувачення та намагається отримати дані, які має німецька сторона.