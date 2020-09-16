Україна закликає світ до скоординованого тиску на Росію через отруєння Навального - МЗС
Як передає Укрінформ, про це йдеться у коментарі МЗС України у зв’язку із застосуванням отрути нервово-паралітичної дії проти Навального.
Зазначається, що Україна із занепокоєнням сприйняла заяву уряду ФРН про результати аналізу біологічних проб одного з лідерів російської опозиції Олексія Навального, оскільки це може свідчити про причетність уряду РФ до протиправних дій із застосуванням бойової хімічної речовини з групи «Новічок» в порушення Конвенції про заборону цього виду зброї масового знищення.
"Україна повністю довіряє результатам глибокого аналізу біологічних проб Олексія Навального, здійснених лабораторією Бундесверу, а також незалежним дослідженням профільних лабораторій у Франції та Швеції, які беззаперечно підтвердили отруєння, спричинене застосуванням бойової хімічної речовини нервово-паралітичної дії... Враховуючи велику ймовірність причетності до отруєння Російської Федерації, Україна звертається до міжнародної спільноти із закликом продовжити скоординований тиск на РФ з тим, щоб вона припинила загрожувати світовій безпеці та порушувати міжнародне право шляхом агресії проти власних громадян та інших держав", - зазначили в МЗС.
Українські дипломати також привітали залучення до розслідування цього випадку Організації із заборони хімічної зброї. "Відповідальні за таке грубе порушення Конвенції про заборону хімічної зброї повинні бути покарані", - наголосили у зовнішньополітичному відомстві.
Як повідомлялося, Олексій Навальний знаходиться в німецькій клініці "Шаріте" з 22 серпня. До цього він був госпіталізований з літака в лікарню в Омську з ознаками отруєння. Після проведення лабораторних тестів федеральний уряд Німеччини оголосив про однозначні докази присутності в організмі російського опозиціонера хімічного нервового агента групи "Новічок".
Зараз Навальний залишається під охороною німецької поліції в лікарні "Шаріте", де протягом останніх тижнів він перебував на апаратах підтримки життєдіяльності організму після отруєння.
У вівторок він опублікував в Інстаграмі перший після отруєння допис і розповів, що вже може дихати самостійно.