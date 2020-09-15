Зеленський засуджує замах на Навального і чекає на детальнішу інформацію

Президент Володимир Зеленський засуджує замах на російського опозиціонера Олексія Навального й очікує на детальнішу інформацію про цю ситуацію.

Про це він заявив на спільному брифінгу з канцлером Австрії Себастьяном Курцом у Відні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми дійсно тут маємо спільну думку з приводу ситуації з паном Навальним, і всі засуджуємо замах на пана Навального. І весь світ, мені здається, не тільки ми, чекає на більш детальні речі з приводу цього замаху", - зазначив Президент.

Зеленський сподівається, що такі деталі з'являться найближчим часом.

Як повідомлялося, Навальний перебуває в німецькій клініці "Шаріте" з 22 серпня. До цього він був госпіталізований з літака в лікарню в Омську з ознаками отруєння.

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Після проведення лабораторних тестів федеральний уряд Німеччини оголосив про однозначні докази присутності в організмі російського опозиціонера хімічного нервового агента групи "Новічок". Це є серйозним порушенням Конвенції про хімічну зброю, тому до розслідування справи була підключена Організація із заборони хімічної зброї.