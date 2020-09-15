Навальний опублікував перший пост в Інстаграмі після отруєння

Російський опозиціонер Олексій Навальний повідомив, що у понеділок вперше після отруєння почав дихати самостійно.

Свій перший пост політик опублікував в Інстаграмі у вівторок, повідомляє Укрінформ.

"Привіт, це Навальний. Сумую за вами. Я все ще майже нічого не вмію, але ось вчора зміг цілий день дихати сам. Взагалі сам. Жодної сторонньої допомоги, навіть найпростіший вентиль у горлі не використовував. Дуже сподобалось. Дивовижний, недооцінений багатьма процес. Рекомендую", - написав він.

Навальний також опублікував знімок з палати, на якому він разом зі своєю сім'єю.

Як повідомлялося, Навальний перебуває в німецькій клініці Шаріте з 22 серпня. До цього він лежав у лікарні Омська, куди його привезли після того, як він втратив свідомість у літаку по дорозі з Томська до Москви.

2 вересня федеральний уряд Німеччини оголосив, що з ініціативи берлінської університетської клініки Шаріте спеціальна лабораторія Бундесверу здійснила токсикологічне дослідження з використанням зразків біоматеріалу Навального і надала однозначні докази присутності в його організмі хімічного нервового агента групи "Новічок". Це є серйозним порушенням Конвенції про хімічну зброю, тому до розслідування справи була підключена Організація із заборони хімічної зброї.

14 вересня лікарі заявили, що дозволили Навальному вставати з ліжка.

Омські лікарі заявляли, що у Навального ні місцеві, ні московські лабораторії ознак отруєння не зафіксували. Вони схиляються до діагнозу "порушення вуглеводного обміну".