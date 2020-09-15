Навальний планує повернутися в Росію та "продовжити свою справу"

Російський опозиційний лідер Олексій Навальний не планує шукати притулку в Німеччині та має твердий намір повернутися до РФ, щоби продовжити політичну діяльність проти нинішнього режиму Володимира Путіна.

Про це, як повідомляє The New York Times, заявив у понеділок високопоставлений представник спецслужб Німеччини, ознайомлений зі станом здоров'я та попередніми планами російського опозиціонера.

"Він (Навальний – ред.) не планує залишатися в екзилі в Німеччині. Він хоче поїхати додому, в Росію, і хоче продовжити свою місію", - наводить видання слова німецького чиновника.

Читайте також: Лікарі дозволили Навальному вставати

Наразі Олексій Навальний залишається під охороною німецької поліції в лікарні "Шаріте", де впродовж останніх тижнів він перебував на апаратах підтримання життєдіяльності організму після отруєння.

Повідомляється також, що постраждалий зустрівся з німецьким прокурором та офіційно відмовився від запиту російської сторони проводити спільне розслідування щодо його отруєння.

Нагадаємо: Олексій Навальний перебуває в німецькій клініці "Шаріте" з 22 серпня. До того він був госпіталізований з літака до лікарні в Омську з ознаками отруєння. Після проведення лабораторних тестів федеральний уряд Німеччини оголосив про однозначні докази присутності в організмі російського опозиціонера хімічного нервового агента групи «Новачок». Це є серйозним порушенням Конвенції про хімічну зброю, тому до розслідування справи було підключено Організацію заборони хімічної зброї.