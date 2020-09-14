Вимога відпустити Навального в Німеччину надійшла з Кремля - Reuters

Вимога перевезти російського опозиціонера Олексія Навального зі шпиталю в Омську та відправити його на лікування до Німеччини надійшла безпосередньо з адміністрації президента Російської Федерації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в омському шпиталі.

За словами співрозмовника, причини вимоги щодо транспортування пацієнта співробітникам медичного закладу не пояснювали.

"Ми сиділи в кабінеті (у шпиталі), коли подзвонили з Кремля та сказали відпустити хворого... і робота почалася. Тоді всі зітхнули з полегшенням", - зазначило джерело.

Як зазначається, у Кремлі цю інформацію заперечують. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков спростував цю інформацію.

"Ні, це неправда. Адміністрація президента не контролює лікарів ні в Омську, ні в інших містах нашої країни", - заявив Пєсков.

Як повідомлялося, у Шаріте Навальний перебуває з 22 серпня. До того він перебував у лікарні в Омську, куди був доставлений після того, як знепритомнів у літаку по дорозі з Томська до Москви.

14 вересня лікарі заявили, що дозволили Навальному вставати з ліжка.

2 вересня федеральний уряд Німеччини оголосив, що за ініціативи берлінської університетської клініки Шаріте спеціальна лабораторія Бундесверу здійснила токсикологічне дослідження з використанням зразків біоматеріалу Олексія Навального та надала однозначні докази присутності в його організмі хімічного нервового агента групи «Новічок». Це є серйозним порушенням Конвенції про хімічну зброю, тому до розслідування справи було підключено Організацію заборони хімічної зброї.