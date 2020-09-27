У Мінську на "ювілейну" акцію вийшли понад 100 тисяч

У недільному Марші в Мінську беруть участь понад 100 тисяч осіб.

Як передає Укрінформ, такі дані наводить «Інтерфакс».

Як зазначає ЗМІ, про кількість учасників "ювілейної" акції опозиції в Мінську на 50-й день протестів повідомляють очевидці.

Радыё Свабода інформує, що під час руху «в колоні на проспекті Незалежності люди запалювали ліхтарики у своїх телефонах".

"Це ефектно виглядає на тлі сутінків і невеликого дощу. Колону зустрічають жителі будинків на проспекті Незалежності та продавці ", - передає Радыё Свабода.

Як повідомлялося, до вечора 27 вересня, під час проведення акції протесту Мінськ практично повністю заблокований. Протидія акції почалося задовго до її початку. Активісти затримувалися в різних районах Мінська.

У недільних акціях в Мінську традиційно беруть участь 100-200 тисяч людей.

Щотижневий марш протесту проходить не тільки в Мінську, але і в багатьох містах Білорусі. Багато затримань, застосовуються спецзасоби (попереджувальні постріли, перцевий газ, світлошумові гранати).

У неділю в Білорусі проходить щотижневий марш протесту, який в цей раз назвали «Народна інавгурація справжнього президента». Найчисленніша акція - традиційно в Мінську. У суботу в країні пройшов черговий жіночий марш, який назвали репетицією народної інавгурації Світлани Тихановської. За повідомленнями МВС Білорусі на ньому було затримано 150 протестуючих.

Як повідомлялося, Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС та Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.