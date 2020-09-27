"Народна інавгурація": до центру Мінська їдуть БТР, перекриті станції метро

До початку недільного маршу протесту «Народна інавгурація справжнього президента» в центрі Мінська, як зазвичай по неділях, закриті 6 станцій метро.

Про це повідомляє телеграм-канал «Мая краіна Беларусь», передає Укрінформ.

«Усі центральні станції метро закриті на вхід і вихід: "Площа Леніна", "Площа Якуба Коласа", "Площа Перемоги", "Жовтнева", "Неміга" і "Фрунзенська"», - йдеться в повідомленні.

Портал Tut.by повідомляє, що до Мінська введено військовау техніку, бронетранспортери.

У неділю о 14:00 в Білорусі повинен початися марш протесту «Народна інавгурація справжнього президента». Нагадаємо, в суботу у країні пройшов черговий жіночий марш, який назвали репетицією народної інавгурації Світлани Тихановської. За повідомленнями МВС країни на ньому було затримано 150 протестувальників.

Як повідомлялося, Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

фото: Tut.by