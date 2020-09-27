Тихановська звернулася до білорусів з нагоди 50-го дня протестів

Кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська записала звернення до білорусів у зв'язку з 50-м днем ​​протесту, в якому вона говорить про гордість за свій народ, про те, що цілий народ сильніше за одну людину, і висловлює впевненість у перемозі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється в телеграм-каналі «Пул Першої».

«Історія останніх місяців показує, що ми можемо все. З того моменту, як я вирішила подати документи в ЦВК, здається, пройшло ціле життя. Ціле життя самих різних подій і складних рішень, але головне - гордості за свій народ, гордості бути однією з вас », - йдеться у зверненні.

Тихановська нагадує, що «демократія - це сила народу». «І вся нація сильніше за одну людину, тому що нація бореться за свої права, своє майбутнє і майбутнє своїх дітей. Нас мільйони, і ми готові нести відповідальність за свої рішення. Тому ми переможемо», - стверджує кандидат у президенти Білорусі.

У суботу у країні пройшов черговий жіночий марш, який назвали репетицією народної інавгурації Світлани Тихановської. За повідомленнями МВС країни на ньому було затримано 150 протестуючих. У неділю о 14:00 має розпочатися марш протесту «Народна інавгурація справжнього президента».

Як повідомлялося, Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурацію вперше не було анонсовано заздалегідь.

Опозиційно налаштовані активісти в Білорусі у відповідь вирішили провести народну інавгурацію Тихановської в неділю, 27 вересня.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.