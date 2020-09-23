Тихановська про інавгурацію Лукашенка: Сьогодні він вийшов на пенсію

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська вважає, що Олександр Лукашенко не став після інавгурації президентом Білорусі, а "просто вийшов на пенсію".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Тихановської в Телеграмі.

«Сьогодні потай від народу Лукашенко спробував провести власну інавгурацію. Ми всі розуміємо, що відбувається. Ця спроба визнати себе легітимним призвела тільки до того, що попередні повноваження завершені, а новий мандат народ йому не видав. Ця так звана інавгурація, звичайно, фарс. Насправді, сьогодні Лукашенко просто вийшов на пенсію», - сказала вона.

За словами Тихановської, це означає, що накази Лукашенка силовим структурам тепер є нелегітимними і не можуть бути виконані.

«Я, Світлана Тихановська, є єдиним лідером, який обраний білоруським народом. І наше завдання зараз - разом побудувати нову Білорусь», - заявила вона.

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Тихановська зазначила після візиту до Брюсселя, що країни Європи підтримують білоруський народ у вимозі зупинити насильство, звільнити політв'язнів і провести нові - чесні і прозорі - вибори. Крім того, вони готові надати реальну допомогу - існують серйозні інвестиційні пакети, які передбачені для Білорусі після перемоги демократії.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні Олександр Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь, що стало несподіванкою для журналістів і білоруського суспільства. Крім того, відповідно до закону «Про Президента Республіки Білорусь», церемонія складання присяги має транслюватися по телебаченню і радіо. Однак, за даними білоруських опозиційних ЗМІ, під час інавгурації держканали показували серіали.