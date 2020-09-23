Словаччина та країни Балтії не визнають Лукашенка президентом Білорусі

Словаччина, Латвія, Литва та Естонія не визнали Олександра Лукашенка офіційним президентом Білорусі, а проведення інавгурації вважають нелегітимним.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на соцмережі глав МЗС цих країн.

"Олександр Лукашенко, чия інавгурація пройшла сьогодні, не має легітимності керувати своєю країною. Він несе відповідальність за президентські вибори в Білорусі, які не були ані вільними, ані справедливими. Словаччина підтримує громадян Білорусі", - написав міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок у Твіттер.

Глава МЗС Литви Лінас Лінкевічюс назвав інавгурацію Лукашенка фарсом.

«Який фарс. Підроблені вибори. Підроблена інавгурація. Колишній президент Білорусі не стає менш колишнім. Його нелегітимність - це факт з усіма наслідками, що випливають звідси», - наголосив він.

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що сьогоднішня нелегітимна інавгурація Лукашенка суперечить принципам демократії.

«Лукашенко явно втратив свій мандат. Ми закликаємо до вільних і чесних виборів для народу Білорусі, щоб отримати президента, якого вони заслуговують», - написав він у Твіттері.

Глава МЗС Латвії Едгар Рінкевичс вважає, що таємна “інавгурація” Олександра Лукашенко не легітимізує фальсифікації виборів та його статус глави держави.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні Олександр Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь, що стало несподіванкою для журналістів і білоруського суспільства. Крім того, відповідно до закону «Про президента Республіки Білорусь», церемонія складання присяги має транслюватися по телебаченню і радіо. Однак, за даними білоруських опозиційних ЗМІ, під час інавгурації держканали показували серіали.