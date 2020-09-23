Опозиція назвала інавгурацію Лукашенка "злодійською сходкою"

Член президії Координаційної ради Білорусі Павло Латушко порівняв інавгурацію Олександра Лукашенка зі злодійською сходкою.

Як передає Укрінформ, про це він сказав у коментарі TUT.by.

«Сьогодні ми стали свідками безпрецедентної ситуації. Президент, який має піти, але стверджує, що набрав більше 80 відсотків голосів на виборах, провів спецоперацію по своїй самоінавгураціі. Під охороною ОМОН, в обстановці таємниці і секретності, у вузькому колі спішно звезених чиновників. Чесно кажучи, це більше нагадує злодійську сходку для коронації чергового злодія у законі », - сказав Латушко.

Він додав, що з сьогоднішнього дня Лукашенко більше не президент Республіки Білорусь, а просто глава ОМОНу, який без знаків відмінності орудує на вулицях Білорусі, і купки бюрократів.

«Для нас же, громадян Білорусі, для світової спільноти він (Лукашенко - ред.) тепер ніхто. Прикра помилка історії і ганьба цивілізованого світу», - сказав Латушко.

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Раніше провладні білоруські ЗМІ повідомили, що Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі, а церемонія інавгурації проходить у Палаці Незалежності у Мінську.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, були затримані понад 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: БЕЛТА