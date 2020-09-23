Опозиція назвала інавгурацію Лукашенка

Опозиція назвала інавгурацію Лукашенка "злодійською сходкою"

Укрінформ
Член президії Координаційної ради Білорусі Павло Латушко порівняв інавгурацію Олександра Лукашенка зі злодійською сходкою.

Як передає Укрінформ, про це він сказав у коментарі TUT.by.

«Сьогодні ми стали свідками безпрецедентної ситуації. Президент, який має піти, але стверджує, що набрав більше 80 відсотків голосів на виборах, провів спецоперацію по своїй самоінавгураціі. Під охороною ОМОН, в обстановці таємниці і секретності, у вузькому колі спішно звезених чиновників. Чесно кажучи, це більше нагадує злодійську сходку для коронації чергового злодія у законі », - сказав Латушко.

Він додав, що з сьогоднішнього дня Лукашенко більше не президент Республіки Білорусь, а просто глава ОМОНу, який без знаків відмінності орудує на вулицях Білорусі, і купки бюрократів.

«Для нас же, громадян Білорусі, для світової спільноти він (Лукашенко - ред.) тепер ніхто. Прикра помилка історії і ганьба цивілізованого світу», - сказав Латушко.

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Раніше провладні білоруські ЗМІ повідомили, що Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі, а церемонія інавгурації проходить у Палаці Незалежності у Мінську.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, були затримані понад 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: БЕЛТА

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