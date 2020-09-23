Олександр Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі.

Церемонія інавгурації проходить у Палаці Незалежності в Мінську, передає Укрінформ з посиланням на БЕЛТА.

Як зазначається, на церемонію інавгурації запрошено кілька сотень людей. У їх числі - вищі посадові особи, депутати Палати представників і члени Ради Республіки, керівники державних органів і організацій, місцевих виконавчих і розпорядчих органів, республіканських засобів масової інформації, діячі науки, культури і спорту.

Поклавши праву руку на Конституцію, Лукашенко виголосив присягу білоруською мовою. Потім він підписав акт про прийняття присяги, після чого голова Центральної комісії Білорусі з виборів і проведення республіканських референдумів Лідія Єрмошина вручила Лукашенку посвідчення Президента Республіки Білорусь.

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Варто зазначити, що інавгурація президента Білорусі вперше не була анонсована заздалегідь, що стало несподіванкою для журналістів та білоруського суспільства. Крім того, відповідно до закону «Про Президента Республіки Білорусь», церемонія складення присяги має транслюватися по телебаченню і радіо. Однак, за даними білоруських опозиційних ЗМІ, під час інавгурації держканали показували серіали.

Напередодні інавгурації у середу центр Мінська був перекритий силовиками. Також були зафіксовані збої у роботі інтернету.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тіхановська - 10,1%. Після цього Тіхановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів в Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: БЕЛТА