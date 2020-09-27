Репетиція народної інавгурації: Мінськ майже повністю перекрили силовики

Мінськ до вечора 27 вересня, під час проведення акції протесту практично повністю заблокований.

Про це повідомляє Радыё Свабода з посиланням на Google Maps, передає Укрінформ.

«За даними Google Maps, Мінськ зараз практично повністю заблокований», - йдеться у повідомленні, що супроводжується картою.

Минск. Люди стоят. Просто стоят. Но садистам надо их брутально скрутить и запаковать в шосомобиль. pic.twitter.com/mK0CW9tmH8 — Svirsky1 (@svirsky1) September 27, 2020

Щотижневий марш протесту проходить не тільки в Мінську, а й в багатьох містах Білорусі. Багато затримань, застосовуються спецзасоби (попереджувальні постріли, перцевий газ, світлошумові гранати).

У неділю в Білорусі проходить щотижневий марш протесту, який в цей раз назвали «Народна інавгурація справжнього президента». Найчисленніша акція - традиційно в Мінську. У суботу в країні пройшов черговий жіночий марш, який назвали репетицією народної інавгурації Світлани Тихановської. За повідомленнями МВС країни, на ньому було затримано 150 протестуючих.

Як повідомлялося, Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.