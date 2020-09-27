Репетиція народної інавгурації: Мінськ майже повністю перекрили силовики

Репетиція народної інавгурації: Мінськ майже повністю перекрили силовики

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Укрінформ
Мінськ до вечора 27 вересня, під час проведення акції протесту практично повністю заблокований.

Про це повідомляє Радыё Свабода з посиланням на Google Maps, передає Укрінформ.

«За даними Google Maps, Мінськ зараз практично повністю заблокований», - йдеться у повідомленні, що супроводжується картою.

Щотижневий марш протесту проходить не тільки в Мінську, а й в багатьох містах Білорусі. Багато затримань, застосовуються спецзасоби (попереджувальні постріли, перцевий газ, світлошумові гранати).

У неділю в Білорусі проходить щотижневий марш протесту, який в цей раз назвали «Народна інавгурація справжнього президента». Найчисленніша акція - традиційно в Мінську. У суботу в країні пройшов черговий жіночий марш, який назвали репетицією народної інавгурації Світлани Тихановської. За повідомленнями МВС країни, на ньому було затримано 150 протестуючих.

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Як повідомлялося, Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

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