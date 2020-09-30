У Білорусі проходять "сидячі" протести студентів, є затримані

По всій Білорусі в середу проходять «сидячі» акції студентів, є затримані.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на телеграм-канал "Студэнцкая ініцыятыўная група".

Попри те, що на прохання міліції студенти Гродненського державного університету імені Янки Купали розійшлися, було затримано трьох осіб.

Також повідомляється про затримання студента Білоруського державного аграрного технічного університету, який вийшов на одиничну акцію.

Зазначається, що до «сидячим» акцій приєдналися студенти Білоруського національного технічного університету, державного медуніверситету, Білоруського державного університету фізичної культури, Білоруського державного економічного університету, Білоруського державного університету культури і мистецтв, Мінського державного лінгвістичного університету, Білоруського національного технічного університету, Інституту Сахарова, Академії мистецтв, Гомельського державного технічного університету імені П.О.Сухого тощо.

Також, за даними телеграм-каналу "Радыё Свабода", в Мінську в середу жінки з квітами шикуються в «ланцюг солідарності» з усіма затриманими білоруською владою.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

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Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня "вступив" на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Євросоюз вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.