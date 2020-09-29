Канада та Британія ввели санкції проти режиму Лукашенка

Велика Британія та Канада спільно запровадили санкції проти керівників режиму Лукашенка за порушення прав протестувальників.

Про це у Оттаві заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Канада не мовчатиме, коли уряд Білорусі вчиняє систематичні порушення прав людини та не демонструє щирої відданості пошуку рішення шляхом перемовин із опозицією. Канада та Об’єднане королівство діють спільно, аби ці санкції мали більший вплив й з метою демонстрації єдності у засудженні ситуації”, - сказав Шампань.

Він наголосив, що Канада “солідарна із народом Білорусі у його боротьбі за відновлення прав людини та встановленні демократії у країні”.

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Канадські та британські санкції діятимуть проти президента Білорусі Олександра Лукашенка та його сина Віктора, глави Центральної комісії з виборів і проведення республіканських референдумів Білорусі Лідії Єрмошиної, її заступника Вадима Іпатова та секретаря Комісії Олени Дмухайло, міністра внутрішніх справ Юрія Караєва, його заступників Олександра Барсукова та Юрія Назаренка, глави мінського ОМОНу Дмитра Балаби, заступника керівника внутрішніми військами Хазалбека Атабекова, а також керівника мінської міліції Івана Кубракова.

Все майно підсанкційних осіб на території Канади та Великобританії заморожується, а їм самим забороняється в’їзд до обох країн.