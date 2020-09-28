Під час недільних протестів у Білорусі затримали понад 340 осіб - правозахисники

Під час масових акцій протесту в Білорусі в неділю правозахисники зібрали дані про 341 затриманого в різних містах країни.

Про це повідомляє правозахисний центр «Вясна», передає Укрінформ.

Раніше ввечері офіційний представник МВС Білорусі Ольга Чемоданова повідомляла про 200 затриманих.

У неділю в Білорусі відбувався щотижневий марш протесту, який на цей раз назвали «Народна інавгурація справжнього президента». Найчисленніша акція - традиційно в Мінську. Повідомлялося, що в ній брали участь понад 100 тисяч осіб. У попередніх акціях кількість учасників оцінювалася в 100-200 тисяч.

Правозахисники зазначають, що ще до початку акції в Мінську були закриті центральні станції метро, ​​перекриті проїзди по дорогах у центр міста. Повідомлялося, що омонівці перевіряють сумки і рюкзаки у людей.

Як повідомлялося, Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Фото: TUT.by