Кулеба пояснив позицію МЗС України щодо "інавгурації" Лукашенка

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що його коментар у Твіттері стосовно того, що "інавгурація" Олександра Лукашенка не означає його визнання президентом Білорусі, є офіційною позицією України.

Про це Кулеба сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера"й, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дуже чітко, ніхто не вагався, після того, як відбулась ця «інавгурація» (О. Лукашенка. – ред.), я зробив відповідний коментар. Міністр закордонних справ коли щось говорить, то неважливо, де він це говорить, - чи в ефірі, чи у Твіттері, чи на сайті МЗС, — це є офіційною позицією Української держави. Вона дуже проста – що та "інавгурація", яка відбулась, не означає визнання Олександра Лукашенка легітимним главою Білоруської держави", - сказав Кулеба.

Читайте також: Швеція не визнає легітимність шостого терміну Лукашенка

Він зауважив, що в України із Білоруссю тисячі кілометрів спільного кордону, а вплив Росії поширюється не тільки на Білорусь, а й на наші окуповані території, а також на Придністров’я.

"Але ми вважаємо, що коли держава має обирати між підтримкою влади, яка недружньо поводить себе до України і системно порушує права людини в своїй країні, і дійсно дружнім до нас білоруським народом, ми маємо бути на боці народу. І Україна дуже чітко це артикулювала – ми на боці білоруського народу. Ми усвідомлюємо ризики, але є моменти, коли потрібно проявляти принципи", - зазначив дипломат.

Читайте також: Країни Балтії розширили санкції проти Білорусі

23 вересня провладні білоруські ЗМІ повідомили, що Олександр Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, були затримані понад 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.