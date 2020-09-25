Єдиним виходом з кризи у Білорусі є діалог за сприяння ОБСЄ - президент Євроради

Єдиним виходом з нинішньої кризи у Білорусі є започаткування інклюзивного національного діалогу за сприяння Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ).

Про це заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель у ході свого відеозвернення під час дебатів на 75-й сесії Генеральної асамблеї ООН, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми готові підтримати білоруський народ, він має бути позбавлений зовнішнього примусу та вільний у виборі власного майбутнього. Інклюзивний національний діалог за сприяння ОБСЄ – це єдиний реалістичний шлях вперед", - заявив президент Євроради, говорячи про ситуацію у Білорусі.

Шарль Мішель підкреслив, що Європейський Союз не визнає результати президентських виборів у Білорусі, які були сфальсифіковані.

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Крім того, Євросоюз засуджує "насильницьке придушення опозиції та мирних демонстрацій". "Ці придушення та залякування повинні бути зупинені, а винні особи мають постати перед правосуддям", - заявив президент Європейської Ради.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

23 вересня Олександр Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі на новий термін. Інавгурація не була анонсована заздалегідь, що стало несподіванкою для журналістів і білоруського суспільства. Після цієї таємної інавгурації в містах Білорусі розпочалися нові акції протесту, які силовики жорстко розігнали.

Легітимність Лукашенка як президента Білорусі не визнають країни ЄС та Україна, США, Канада.