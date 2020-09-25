Тихановська закликає білорусів у неділю виходити на вулиці

Лідер опозиції Білорусі Світлана Тихановська заявила, що білоруси докладають усіх зусиль для того, щоб у країні відбулися чесні вибори і законна інавгурація президента.

Як передає Укрінформ, про це вона сказала у відеозверненні, розміщеному на її сторінці в Інстаграмі.

«Ми з вами докладаємо всіх можливих зусиль, щоб справжня інавгурація обраного народом президента в майбутньому все ж відбулася, і на неї були запрошені всі», - сказала Тихановська.

Вона також висловила підтримку всім, хто вийде на акції протесту в неділю.

«Я готова зробити все, щоб кожен голос був почутий: як всередині країни, так і за її межами. Спасибі, що ви не зупиняєтеся. Я підтримую всіх, хто вийде на вулиці своїх міст цієї неділі. Адже ви виходите за себе, за свій народ і за нову Білорусь. Разом ми зможемо домогтися нашої мети: нових чесних виборів. І - як наслідок - офіційної, законної інавгурації », - заявила Тихановська.

Як повідомляв Укрінформ, 23 вересня Олександр Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі на новий термін. Інавгурація не була анонсована заздалегідь. Крім того, відповідно до закону «Про президента Республіки Білорусь», церемонія складання присяги має транслюватися по телебаченню і радіо. Однак, за даними білоруських опозиційних ЗМІ, під час інавгурації держканали показували серіали.

Легітимність Лукашенка як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, США, Канада.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тисяч осіб, кілька людей загинуло.