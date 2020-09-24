Легітимність Лукашенка не потребує підтвердження ззовні - МЗС Білорусі

Міністерство закордонних справ Білорусі заявляє, що влада Лукашенка, легітимність якого не визнали країни ЄС і Україна, не потребує "легітимізації" ззовні.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в пресрелізі відомства.

"Білоруський народ не потребує "легітимізації" своєї влади з боку самоназваних факультативних "легітиматорів". Це питання є надуманим і штучним. Спроби окремих країн Заходу поставити під сумнів легітимність глави держави жодною мірою не відображають думку переважної більшості міжнародної спільноти", - повідомили в МЗС.

У відомстві також додали, що заборона на втручання у внутрішні справи є одним із наріжних принципів міжнародного права, який закріплений у статті 2 Статуту ООН.

У МЗС підкреслили, що Білорусь ніколи не втручалася і не має наміру втручатися у внутрішні справи інших держав.

Як повідомляв Укрінформ, 23 вересня Олександр Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі на новий термін. Інавгурація не була анонсована заздалегідь, що стало несподіванкою для журналістів і білоруського суспільства. Крім того, відповідно до закону "Про президента Республіки Білорусь", церемонія прийняття присяги мала транслюватися по телебаченню і радіо. Однак, за даними білоруських опозиційних ЗМІ, під час інавгурації держканали показували серіали.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, були затримані понад 10 тисяч осіб, декілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.