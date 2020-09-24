Легітимність Лукашенка не потребує підтвердження ззовні - МЗС Білорусі

Легітимність Лукашенка не потребує підтвердження ззовні - МЗС Білорусі

Укрінформ
Міністерство закордонних справ Білорусі заявляє, що влада Лукашенка, легітимність якого не визнали країни ЄС і Україна, не потребує "легітимізації" ззовні.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в пресрелізі відомства.

"Білоруський народ не потребує "легітимізації" своєї влади з боку самоназваних факультативних "легітиматорів". Це питання є надуманим і штучним. Спроби окремих країн Заходу поставити під сумнів легітимність глави держави жодною мірою не відображають думку переважної більшості міжнародної спільноти", - повідомили в МЗС.

У відомстві також додали, що заборона на втручання у внутрішні справи є одним із наріжних принципів міжнародного права, який закріплений у статті 2 Статуту ООН.

У МЗС підкреслили, що Білорусь ніколи не втручалася і не має наміру втручатися у внутрішні справи інших держав.

Читайте також: Лукашенко вважає, що нікому не мав повідомляти про інавгурацію

Як повідомляв Укрінформ, 23 вересня Олександр Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі на новий термін. Інавгурація не була анонсована заздалегідь, що стало несподіванкою для журналістів і білоруського суспільства. Крім того, відповідно до закону "Про президента Республіки Білорусь", церемонія прийняття присяги мала транслюватися по телебаченню і радіо. Однак, за даними білоруських опозиційних ЗМІ, під час інавгурації держканали показували серіали.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, були затримані понад 10 тисяч осіб, декілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-