Лукашенко вважає, що нікому не мав повідомляти про інавгурацію

Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни Європи і Україна, заявив, що його "таємна" інавгурація, яка пройшла напередодні, є внутрішньою справою країни.

Як передає Укрінформ, про це він сьогодні повідомив БЕЛТА під час зустрічі з послом Китаю в Білорусі Цуй Ціміном.

"Навіть щодо вчорашньої інавгурації якась не то образа, не то претензії, що ми не повідомили полякам, литовцям, українцям, чехам або ще комусь, що будемо проводити цей захід. Ну, по-моєму, за законами Білорусі ми нікого не повинні із західних держав і взагалі будь-кого попереджати. Це внутрішня справа нашої країни. І критика тільки одна: не та таємниця, не те таїнство. Знаєте, на інавгурацію були запрошені близько 2 тис. осіб разом із військовими. І в таємниці це зберегти практично неможливо", - сказав Лукашенко.

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Він зазначив, що вступ на посаду президента може критикуватися лише тоді, якщо цей захід не проведено згідно із законом.

"У нас, по-моєму, всі законодавчі норми були дотримані. Кому треба було знати про це, вони знали. Тому що і тренування, і підготовка - це ж певний час займає. А те, що ми вміємо проводити заходи, так треба це відзначити, що білоруси вміють проводити заходи. Наступного разу ми будемо намагатися наших сусідів попередити, я маю на увазі поляків і литовців, про якісь великі заходи", - додав Лукашенко.

Також він пояснив послу Китаю, що на прикладі інавгурації хотів "продемонструвати ставлення західних країн до суверенітету і незалежності Білорусі".

Як повідомляв Укрінформ, 23 вересня відбулася інавгурація Олександр Лукашенка, якого ЦВК Білорусі офіційно оголосив обраним президентом. Інавгурація не була анонсована заздалегідь, що стало несподіванкою для журналістів і білоруського суспільства. Крім того, відповідно до закону "Про президента Республіки Білорусь", церемонія прийняття присяги мала транслюватися по телебаченню і радіо. Однак, за даними білоруських опозиційних ЗМІ, під час інавгурації держканали показували серіали.