У Раді вважають таємну "інавгурацію" Лукашенка фарсом

Міжфракційне об’єднання Верховної Ради "За демократичну Білорусь" вважає проведену напередодні "інавгурацію" Олександра Лукашенка підтвердженням обраного ним курсу на утримання влади в Білорусі силовим методом усупереч базовим принципам демократії.

Як передає Укрінформ, відповідну заяву опублікував голова цього МФО Олексій Гончаренко (фракція "Європейської солідарності") у своєму телеграм-каналі.

"Диктатор і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко провів закриту церемонію “інавгурації” у Палаці незалежності в Мінську. Дату, час і місце заходу тримали в цілковитій секретності. Жодні офіційні особи інших країн не були повідомлені та не брали участі у заході. "Інавгурацію" навіть не транслювали на державному білоруському радіо і телебаченні, що є прямим порушенням законодавства країни", - наголошується у заяві.

У зв’язку з цим міжфракційне об’єднання "За демократичну Білорусь" заявляє, що проведена церемонія "інавгурації" Лукашенка є "повним фарсом і жодним чином не може легітимізувати фальсифікацію президентських виборів у Білорусі".

"Олександр Лукашенко своїми діями підтверджує обраний ним курс на утримання влади в Білорусі силовим методом, всупереч базовим принципам демократії, що, по суті, означає спробу встановити диктаторський режим", - підкреслили у МФО.

При цьому в парламентському об'єднанні закликали українську владу надати чітку офіційну позицію "інавгурації" Лукашенка, не визнавати його легітимність як президента Білорусі, засудити дії, що спрямовані на подальше загострення протистояння всередині РБ, а також розробити пакет санкцій щодо нього, ключових осіб його режиму та тих, хто чинив насильство проти мирних протестувальників.

Також МФО "За демократичну Білорусь" налягає на необхідності відкликати посла для консультацій та відмовитися від Мінська як майданчика для подальшого проведення переговорів Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України.

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Як повідомляв Укрінформ, 23 вересня Лукашенко "вступив" на посаду президента Білорусі на новий термін. Інавгурація не була анонсована заздалегідь. Жодних трансляцій на державних каналах не було.

Країни ЄС, США, Канада заявили, що не визнають Лукашенка як легітимного президента.

У МЗС України також заявили, що "інавгурація" Лукашенка не означає його визнання легітимним главою Білоруської держави.

В Білорусі другий місяць тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі застосовують насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. Від початку акцій, за даними опозиції, були затримані понад 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.