Євросоюз не визнає легітимність Лукашенка та закликає до нових виборів

Євросоюз не визнав легітимність Олександра Лукашенка та закликав до проведення нових вільних виборів у Білорусі за спостереження ОБСЄ/БДІПЛ.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля від імені всіх країн Євросоюзу щодо так званої «інавгурації» Лукашенка, повідомляється на сайті Європейської ради.

«ЄС ще раз наголошує, що президентські вибори в Білорусі 9 серпня не були ані вільними, ані справедливими. Європейський Союз не визнає їх сфальшований результат. На цій основі так звана «інавгурація» 23 вересня 2020 року та новий мандат, на який претендує Олександр Лукашенко, не мають жодної демократичної легітимності», - йдеться у заяві.

Як зазначається у документі, ця «інавгурація» прямо суперечить волі значної кількості білоруського населення, що знайшло прояв у численних, безпрецедентних та мирних протестах, що відбувалися з моменту виборів, ця подія лише поглиблює політичну кризу в Білорусі.

«Позиція Європейського Союзу є чіткою; громадяни Білорусі заслуговують на право бути представленими тими, кого вони вільно оберуть під час нових інклюзивних, прозорих та достовірних виборів. Ми вражені та зворушені мужністю народу Білорусі, який продовжує мирно виступати за демократію та за власні фундаментальні права, не зважаючи на жорстокі репресії з боку білоруської влади. Ми залишаємося солідарними з ними та повністю підтримуємо їх демократичне право обрати президента шляхом нових вільних та справедливих виборів під наглядом ОБСЄ/БДІПЛ», - наголошується у заяві Євросоюзу.

Високий представник ЄС ще раз наголосив: що європейська сторона очікує, що влада Білорусі негайно припинить будь-які подальші репресії і насильство проти народу Білорусі, негайно та безумовно звільнить всіх затриманих, включаючи політичних в’язнів.

«ЄС переконаний, що інклюзивний національний діалог та позитивна відповідь на вимоги народу Білорусі щодо проведення нових демократичних виборів є єдиним шляхом для пошуку виходу з серйозної політичної кризи в Білорусі, який поважатиме волю громадян Білорусі У світлі поточної ситуації, ЄС переглядає свої відносини з Білоруссю», - зазначив Боррель.

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Як повідомляв Укрінформ, 23 вересня Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі на новий термін. Інавгурація не була анонсована заздалегідь, що стало несподіванкою для журналістів і білоруського суспільства. Крім того, відповідно до закону «Про президента Республіки Білорусь», церемонія складання присяги має транслюватися по телебаченню і радіо. Однак, за даними білоруських опозиційних ЗМІ, під час інавгурації держканали показували серіали.

Низка країн, серед яких Польша, Словаччина, Естонія, Чехія, Латвія, Литва, заявили, що не визнають Лукашенка як легітимного президента Білорусі.

В МЗС України також заявили, що "інавгурація" Лукашенка не означає його визнання легітимним главою Білоруської держави.