Британія та США не визнали Лукашенка легітимним президентом

Велика Британія та США також не визнають Олександра Лукашенка, "інавгурація" якого пройшла у середу у Мінську, законним президентом Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заявах глави МЗС Британії Домініка Рааба та речника Державного департаменту США.

«Таємна інавгурація Лукашенка сьогодні в Мінську ще більше підриває його репутацію. Його сфальсифіковані вибори були обманом білоруського народу», - написав Рааб у Твіттері.

У Держдепі США підтвердили, що не вважають Лукашенка президентом Білорусі.

«Сполучені Штати не можуть вважати Олександра Лукашенка законно обраним лідером Білорусі», – повідомив прессекретар Державного департаменту.

Зазначається, що США не вважають, що президентські вибори в Білорусі 9 серпня були вільними або чесними. «Оголошені результати були сфальсифікованими та не свідчили про легітимність», - заявив речник.

Крім того, Комітет Сенату США з міжнародних відносин закликав Лукашенка піти у відставку.

«Той факт, що "інавгурація" Лукашенка мала бути таємницею, лише ще раз доводить, що він втратив будь-яку легітимність як лідера. Він не президент Білорусі й повинен піти у відставку», - йдеться в заяві Комітету у Твіттері.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 23 вересня, Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь, що стало несподіванкою для журналістів і білоруського суспільства. Крім того, відповідно до закону «Про президента Республіки Білорусь», церемонія складання присяги має транслюватися по телебаченню і радіо. Однак, за даними білоруських опозиційних ЗМІ, під час інавгурації держканали показували серіали.