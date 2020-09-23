Кулеба:

Кулеба: "Інавгурація" Лукашенка не означає його визнання президентом Білорусі

Укрінформ
"Інавгурація" Лукашенка не означає його визнання президентом Білорусі

Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба, передає Укрінформ.

“Україна ніколи жодним чином не втручалася у внутрішні справи Білорусі і завжди підтримуватиме білоруський народ. З огляду на хід виборчої кампанії у Білорусі та подальші події, сьогоднішня „інавгурація“ О. Лукашенка не означає його визнання легітимним главою Білоруської держави”, — зазначив Кулеба.

23 вересня провладні білоруські ЗМІ повідомили, що Олександр Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

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Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, були затримані понад 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

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