Десятки затриманих та поранені: силовики жорстко розігнали протест у Білорусі

Увечері цієї середи в Мінську білоруські силовики жорстко розігнали акцію протесту, на яку зібралися громадяни після «таємної» інавгурації Олександра Лукашенка на новий президентський пост.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радыё Свабода.

Раніше 23 вересня жителі Мінська помітили незвичайну активність військової техніки біля Палацу Незалежності (резиденція президента Білорусі – ред.). Очевидці повідомляли про автозаки, міліцейські автобуси і військові вантажівки в районі площі Незалежності, Палацу спорту, Неміги.

Користувачі соцмереж повідомили, що співробітників ряду торгових об'єктів, підприємств і державних установ сьогодні відпустили з роботи раніше. Студенти розповіли, що їм змінили розклад, скасувавши вечірні заняття.

Акції громадянської непокори відбулися і відбуваються і в інших містах Білорусі, там також повідомляють про затримання.

Центральні станції метро у Мінську також закрили.

Стихійні акції відбувалися не лише в центрі, а й в інших районах білоруської столиці. Практично відразу після початку акцій почалися затримання, причому силовики діють з особливою жорстокістю.

Повідомляється про щонайменше двох поранених, а також десятки затриманих.

Для розгону демонстрантів у Мінську силовики застосували водомети.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 23 вересня, Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь, що стало несподіванкою для журналістів і білоруського суспільства. Крім того, відповідно до закону «Про президента Республіки Білорусь», церемонія складання присяги має транслюватися по телебаченню і радіо. Однак, за даними білоруських опозиційних ЗМІ, під час інавгурації держканали показували серіали.

Фото: TUT.by