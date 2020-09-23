Десятки затриманих та поранені: силовики жорстко розігнали протест у Білорусі
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радыё Свабода.
Раніше 23 вересня жителі Мінська помітили незвичайну активність військової техніки біля Палацу Незалежності (резиденція президента Білорусі – ред.). Очевидці повідомляли про автозаки, міліцейські автобуси і військові вантажівки в районі площі Незалежності, Палацу спорту, Неміги.
Користувачі соцмереж повідомили, що співробітників ряду торгових об'єктів, підприємств і державних установ сьогодні відпустили з роботи раніше. Студенти розповіли, що їм змінили розклад, скасувавши вечірні заняття.
Акції громадянської непокори відбулися і відбуваються і в інших містах Білорусі, там також повідомляють про затримання.
Центральні станції метро у Мінську також закрили.
Стихійні акції відбувалися не лише в центрі, а й в інших районах білоруської столиці. Практично відразу після початку акцій почалися затримання, причому силовики діють з особливою жорстокістю.
Повідомляється про щонайменше двох поранених, а також десятки затриманих.
Для розгону демонстрантів у Мінську силовики застосували водомети.
Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 23 вересня, Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь, що стало несподіванкою для журналістів і білоруського суспільства. Крім того, відповідно до закону «Про президента Республіки Білорусь», церемонія складання присяги має транслюватися по телебаченню і радіо. Однак, за даними білоруських опозиційних ЗМІ, під час інавгурації держканали показували серіали.
Фото: TUT.by