Інавгурація Лукашенка: люди виходять на протести по всій Білорусі

Перші масові затримання учасників стихійних акцій після несподіваної інавгурації Олександра Лукашенка розпочалися біля стели «Мінськ - місто-герой», де зібралося кілька тисяч осіб.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на портал Tut.by, під час розгону ОМОН кілька разів застосовував водомети. Деякі затримані, в тому числі жінки, отримали поранення.

Жорсткі затримання також відбуваються біля метро Пушкінське, метро Немига. Рятуючись від затримання, люди ховаються у дворах, потім знову виходять на вулиці. Місцями є спроби перекрити автомобільний рух на вулицях і проспектах. Періодично в різних районах Мінська виникають пробки.

Люди вийшли на акцію протесту в інших містах Білорусі - Бресті, Гродно, Вітебську.

Як повідомляв Укрінформ, 23 вересня Олександр Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі. Інавгурацію вперше не було анонсовано заздалегідь. Крім того, відповідно до закону «Про Президента Республіки Білорусь», церемонія складання присяги повинна транслюватися по телебаченню і радіо. Однак, за даними білоруських опозиційних ЗМІ, під час інавгурації держканали показували серіали.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тіхановська - 10,1%. Після цього Тіхановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, були затримані понад 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів в Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: news.tut.by