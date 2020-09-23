Протести після інавгурації Лукашенка: людей розганяють водометами з фарбою

У середу ввечері у столиці Білорусі почалися протести проти інавгурації Олександра Лукашенка, які силовики розігнали.

У середу ввечері у столиці Білорусі почалися протести проти інавгурації Олександра Лукашенка, які силовики розігнали. Як передає Укрінформ, про це повідомляє Telegram-канал NEXTA.

Зазначається, цю інавгурацію провели в закритому режимі та обмежено висвітлювали в державних ЗМІ. Увечері в середу почалися затримання, зокрема, людей розганяють водометами з фарбою.

Так, мешканці Мінська почали збиратися в центрі близько 18:30. Відзначається, що в місті почалися перебої з інтернетом.

NEXTA опублікувало кілька відео з демонстрацій, на одному з яких силовики розганяють людей водою, забарвленою в помаранчевий колір.

Відео з місця події демонструють, як білорусів розганяють численні загони силовиків.

Інші кадри демонструють втечу протестувальників від міліції.

Як відомо, Олександр Лукашенко влаштував власну інавгурацію на посаду президента Білорусі 23 вересня у Палаці незалежності в Мінську. На церемонії він заявив, що вступає на посаду «з особливим почуттям гордості за білорусів». Уперше в історії країни про інавгурацію не повідомляли заздалегідь на офіційному рівні.

У країні тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, були затримані понад 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.