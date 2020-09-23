Берлін: Лукашенко не є законним президентом навіть після інавгурації

У Берліні не мають наміру визнавати Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі після інавгурації, яка відбулася 23 вересня.

Про це, як повідомляє кореспондент Укрінформу, заявив на брифінгу в Берліні офіційний представник федерального уряду Штеффен Зайберт.

"Лукашенко навіть після цієї церемонії не може претендувати на демократичну легітимізацію, що дозволило б визнати його легітимним президентом Білорусі", - сказав Зайберт, додавши, що ця церемонія була таємно підготовлена та проведена.

Він нагадав, що з точки зору Німеччини, ЄС, 9 серпня під час президентських виборів у східноєвропейській республіці не були застосовані навіть мінімальні демократичні вимоги, вибори не були ні чесними, ні вільними, тому не є можливим визнати їх результати.

Лукашенко та його владний апарат використовують проти мирних демонстрантів брутальне насильство, підкреслив речник німецького уряду. Таку практику, за його словами, треба негайно припинити, так само як треба негайно звільнити мирних громадян, яких перетворили на політичних ув’язнених, над якими знущаються за стінами тюрем.

Німеччина та ЄС також вимагають початку національного діалогу. "Європа не може визнати іншого виходу з цієї кризи", - підкреслив Зайберт.

Він зазначив, що в Німеччині шкодують, що досі не вдалося запровадити санкції проти окремих білоруських чиновників. Це залишається метою, над досягненням якої німецька сторона буде надалі інтенсивно консультуватися з європейськими партнерами, сказав речник.

Як повідомлялося, в Євросоюзі підготували санкційний список з 40 осіб і установ Білорусі, причетних до фальсифікації виборів і насильства щодо демонстрантів. Утім, минулого понеділка, 21 вересня, на засіданні Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ санкції не було схвалено, оскільки не вдалося отримати одностайну підтримку всіх 27 країн; заблокувала прийняття рішення одна країна-член ЄС - Кіпр.

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