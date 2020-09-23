Щодо "таємної "інавгурації Лукашенка МЗС проведе термінові консультації — Кулеба

Стосовно оцінки інавгурації та політичного статусу Олександра Лукашенка українське МЗС проведе термінові наради та консультації, щоб визначити позицію України.

Про це міністр МЗС України Дмитро Кулеба повідомив під час поїздки на Закарпаття, передає кореспондент Укрінформу.

"Інавгурація була таємна. Щоб ви розуміли, жоден іноземний посол не був запрошений, навіть посол союзної держави РФ, яка повністю підтримує Лукашенка. Тому стосовно оцінки інавгурації та політичного статусу Лукашенка ми будемо проводити термінові наради та консультації, щоб визначити нашу позицію," - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що позиція України щодо подій в Білорусі дуже чітка.

"Вибори в Білорусі не були вільними, чесними і прозорими", - сказав Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 23 вересня, Олександр Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь, що стало несподіванкою для журналістів і білоруського суспільства. Крім того, відповідно до закону "Про Президента Республіки Білорусь", церемонія складання присяги має транслюватися по телебаченню і радіо. Однак, за даними білоруських опозиційних ЗМІ, під час інавгурації держканали показували серіали.