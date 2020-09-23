Після "таємної" інавгурації Лукашенка в Мінську почалися стихійні протести

У Мінську люди почали виходити на стихійні акції протесту в зв'язку з інавгурацією Олександра Лукашенка, є затримані.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радыё Свобода.

Щонайменше двох осіб силовики затримали біля Палацу Незалежності.

Як повідомляє Nexta Live, о 18:00 на центральних вулицях білоруських міст очікуються протести опозиційних активістів.

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Як повідомляв Укрінформ, сьогодні Олександр Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь, що стало несподіванкою для журналістів і білоруського суспільства. Крім того, відповідно до закону «Про Президента Республіки Білорусь», церемонія складання присяги має транслюватися по телебаченню і радіо. Однак, за даними білоруських опозиційних ЗМІ, під час інавгурації держканали показували серіали.

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