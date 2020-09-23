Білоруси потролили Лукашенка в соцмережах за "секретну" інавгурацію

У білоруських соціальних мережах поширився флешмоб, в якому громадяни проводять свої інавгурації після того, як стало відомо, що президент Олександр Лукашенко сьогодні раптово провів свою інавгурацію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Хартія 97.

На картинках видно, що білоруси в різних формах проводять альтернативну інавгурацію.

Відзначається, що після цієї «інавгурації» по всій Білорусі почали виходити стихійні акції протесту. Основний захід пройде сьогодні о 18.00 на центральних вулицях усіх міст країни.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні Олександр Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь, що стало несподіванкою для журналістів і білоруського суспільства. Крім того, відповідно до закону "Про президента Республіки Білорусь", церемонія складання присяги має транслюватися по телебаченню і радіо. Однак, за даними білоруських опозиційних ЗМІ, під час інавгурації держканали показували серіали.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, були затримані більш як 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.