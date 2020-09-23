Білоруси потролили Лукашенка в соцмережах за "секретну" інавгурацію
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Хартія 97.
На картинках видно, що білоруси в різних формах проводять альтернативну інавгурацію.
Відзначається, що після цієї «інавгурації» по всій Білорусі почали виходити стихійні акції протесту. Основний захід пройде сьогодні о 18.00 на центральних вулицях усіх міст країни.
Як повідомляв Укрінформ, сьогодні Олександр Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь, що стало несподіванкою для журналістів і білоруського суспільства. Крім того, відповідно до закону "Про президента Республіки Білорусь", церемонія складання присяги має транслюватися по телебаченню і радіо. Однак, за даними білоруських опозиційних ЗМІ, під час інавгурації держканали показували серіали.
У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.
Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, були затримані більш як 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.
Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.