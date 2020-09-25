Швеція не визнає легітимність шостого терміну Лукашенка

Швеція приєдналася до низки країн, які не визнають Олександра Лукашенка законним президентом Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Твітер міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде.

"Поспішна та неоголошена інавгурація Лукашенка підтверджує відсутність у нього легітимності як демократично обраного лідера. Вибори 9 серпня не були ні вільними, ні чесними. Ми будемо продовжувати притягати його до відповідальності за насильство та репресії проти опозиції та мирних демонстрантів", - йдеться у дописі пані Лінде.

Як повідомляв Укрінформ, 23 вересня відбулася інавгурація Олександра Лукашенка, якого ЦВК Білорусі офіційно оголосила обраним президентом. Інавгурацію не було анонсовано заздалегідь, що стало несподіванкою для журналістів та білоруського суспільства. Крім того, відповідно до закону «Про президента Республіки Білорусь», церемонія прийняття присяги повинна була транслюватися по телебаченню та радіо. Однак, за даними білоруських опозиційних ЗМІ, під час інавгурації держканали показували серіали.

Низка країн, серед яких Польща, Словаччина, Естонія, Чехія, Латвія, Литва, Норвегія та Канада, заявили, що не визнають Лукашенка як легітимного президента Білорусі.

У МЗС України також заявили, що "інавгурація" Лукашенка не означає його визнання легітимним головою білоруської держави.

Про визнання Лукашенка заявив Китай.

У МЗС Білорусі заявили, що влада Лукашенка не потребує «легітимізації» ззовні.