Норвегія приєдналася до країн, які не визнають легітимність Лукашенка
Як передає Укрінформ, про це заявив держсекретар міністерства закордонних справ Норвегії Аудун Халворсен у своєму Твіттері.
«Напівсекретні «інавгурації» не надають легітимності. «Інавгурація» Лукашенка тільки посилила політичну кризу у Білорусі », - написав він.
За словами Халворсена, Норвегія повторює свій заклик до влади країни утриматися від застосування сили і почати серйозний діалог з опозицією.
«Вибори не були ні вільними, ні чесними», - заявив він.
Як повідомляв Укрінформ, 23 вересня відбулася інавгурація Олександра Лукашенка, якого ЦВК Білорусі офіційно оголосила обраним президентом. Інавгурацію не було анонсовано заздалегідь, що стало несподіванкою для журналістів і білоруського суспільства. Крім того, відповідно до закону «Про президента Республіки Білорусь», церемонія прийняття присяги повинна була транслюватися по телебаченню і радіо. Однак, за даними білоруських опозиційних ЗМІ, під час інавгурації держканали показували серіали.
Ряд країн, серед яких Польща, Словаччина, Естонія, Чехія, Латвія, Литва та Канада, заявили, що не визнають Лукашенка як легітимного президента Білорусі.
У МЗС України також заявили, що "інавгурація" Лукашенка не означає його визнання легітимним главою білоруської держави.
Про визнання Лукашенка заявив Китай.
У МЗС Білорусі заявили, що влада Лукашенка не потребує «легітимізації» ззовні.