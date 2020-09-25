Франція теж не визнає легітимність Лукашенка

Франція повною мірою підтримує позицію Євросоюзу щодо невизнання легітимності президентства Олександра Лукашенка.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявило Міністерство Європи і закордонних Франції.

"Франція як країна-член Євросоюзу повною мірою підтримує заяву високого представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля від імені 27 країн стосовно Лукашенка", - заявило французьке МЗС.

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Як повідомляв Укрінформ, 23 вересня Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС та Україна, США, Канада, вступив на посаду президента Білорусі на новий термін. Інавгурація не була анонсована заздалегідь, що стало несподіванкою для журналістів і білоруського суспільства. Крім того, відповідно до закону "Про президента Республіки Білорусь", церемонія прийняття присяги мала транслюватися по телебаченню і радіо. Однак, за даними білоруських опозиційних ЗМІ, під час інавгурації держканали показували серіали.

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Після таємної інавгурації в містах Білорусі розпочалися нові акції протесту, які силовики жорстко розігнали. Для розгону демонстрантів у Мінську силовики застосували водомети.

За даними правозахисного центру "Весна" під час акцій протесту у Білорусі 23 вересня затримали понад 260 осіб.