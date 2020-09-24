Білоруська опозиція заявила про невизнання шостого терміну Лукашенка

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Автори звернення заявляють, що 23 вересня таємна інавгурація Лукашенко вивела на вулиці міст країни тисячі мирних протестувальників.

"Вчора ми ще раз переконалися, що влада не вірить, що білоруси мають право на мирний протест", - йдеться у заяві.

Координаційна рада засудила застосування сили проти цивільного населення.

Щодо «інавгурації» Лукашенка Координаційна рада наголосила, що згідно зі ст. 83 Конституції та ст. 9 закону "Про Президента Республіки Білорусь" повноваження Президента починаються з моменту вступу на посаду та закінчуються з моменту складання присяги новообраним Президентом. Тому, прийнявши присягу 23 вересня, Лукашенко "ліквідував усі правові підстави для свого законного п'ятого терміну на посаді президента", а "легітимність його шостого терміну не визнається більшістю білорусів".

"Ні білоруський народ, ні провідні країни світового співтовариства, а також низка авторитетних міжнародних політичних організацій, членом яких є Білорусь, не визнали результатів виборів", - йдеться у заяві.

Координаційна рада закликає всі законні органи виконавчої, законодавчої та судової влади, органи місцевого самоврядування "вжити всіх заходів для захисту суверенітету, незалежності та територіальної цілісності Білорусі, забезпечення національної та громадської безпеки, подолання всеохоплюючої соціальної та політичної кризи в країні та закликає владу до діалогу для запобігання розколу між білорусами".

Як повідомляв Укрінформ, 23 вересня Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС та Україна, США, Канада, вступив на посаду президента Білорусі на новий термін. Інавгурація не була анонсована заздалегідь, що стало несподіванкою для журналістів і білоруського суспільства. Крім того, відповідно до закону «Про президента Республіки Білорусь», церемонія прийняття присяги мала транслюватися по телебаченню і радіо. Однак, за даними білоруських опозиційних ЗМІ, під час інавгурації держканали показували серіали.

Після таємної інавгурації в містах Білорусі розпочалися нові акції протесту, які силовики жорстко розігнали. Для розгону демонстрантів у Мінську силовики застосували водомети.

За даними правозахисного центру «Весна» на протестних акціях у Білорусі 23 вересня затримали понад 260 осіб.

Фото: RFE/RL