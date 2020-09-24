Понад 45% українців підтримують білоруських протестувальників

Понад 45% українців підтримують протестувальників, які виступають проти визнання Олександра Лукашенка обраним президентом Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

"За результатами опитування, 45,3% серед усіх українців підтримують протестувальників. Лукашенка підтримують 31,3% респондентів", - ідеться у результатах дослідження.

Уточнюється, що на заході і в центрі України більше тих, хто підтримує протестувальників. Водночас на півдні і сході більше українців, які підтримують Лукашенка.

Серед виборців партії "Слуга народу" - 48,7% підтримують білоруських протестувальників і 29,9% - Олександра Лукашенка. 80,1% виборців "Європейської солідарності" підтримують протестувальників і 4,3% - Лукашенка. Серед виборців "Опозиційної платформи - за життя" протестувальників у Білорусі підтримують 12,9%, а Лукашенка - 66,8%. Рівень підтримки білоруських протестувальників серез виборців партії "Батьківщина" становить 52,1%, а Олександра Лукашенка - 35,7%

КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів з 12 до 16 вересня 2020 року. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%.

Як повідомлялося, у Білорусі другий місяць тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі застосовують насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. Від початку акцій, за даними опозиції, були затримані понад 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.

23 вересня Лукашенко "вступив" на посаду президента Білорусі на новий термін. Інавгурація не була анонсована заздалегідь. Жодних трансляцій на державних каналах не було.

Країни ЄС, США, Канада заявили, що не визнають Лукашенка як легітимного президента.

У МЗС України також заявили, що "інавгурація" Лукашенка не означає його визнання легітимним главою Білоруської держави.

Фото: TUT.by