Країни Балтії розширили санкції проти Білорусі
Про це написав у Твіттері міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, передає Укрінформ.
«Сьогодні, в координації з Латвією та Естонією, Литва істотно збільшує кількість тих, хто потрапив під санкції за безперервні репресії проти народу Білорусі», - повідомив він, не уточнивши кількість осіб та прізвища у санкційному списку.
У МЗС Латвії заявили, що у «чорний список» включено 101 особу. У результаті цього загальна кількість прізвищ у санкційному списку зросла до 131.
У МЗС Естонії повідомили, що до розширеного списку санкцій загалом включено 128 осіб.
Раніше глави МЗС країн ЄС домовилися ввести санкції проти відповідальних за фальсифікацію підсумків виборів в Білорусі і за жорстокі розгони акцій протесту. Однак санкційний список поки що не сформований. Естонія, Латвія і Литва за своєю ініціативою ввели санкції проти трьох десятків білоруських офіційних осіб, включно з президентом Олександром Лукашенком.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.
Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 10 тис. осіб, кілька людей загинули.
Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.