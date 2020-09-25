Країни Балтії розширили санкції проти Білорусі

Латвія, Литва та Естонія розширили список персональних санкцій проти причетних до фасильфікації виборів у Білорусі та насильства проти мирних демонстрантів.

Про це написав у Твіттері міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, передає Укрінформ.

«Сьогодні, в координації з Латвією та Естонією, Литва істотно збільшує кількість тих, хто потрапив під санкції за безперервні репресії проти народу Білорусі», - повідомив він, не уточнивши кількість осіб та прізвища у санкційному списку.

У МЗС Латвії заявили, що у «чорний список» включено 101 особу. У результаті цього загальна кількість прізвищ у санкційному списку зросла до 131.

У МЗС Естонії повідомили, що до розширеного списку санкцій загалом включено 128 осіб.

Раніше глави МЗС країн ЄС домовилися ввести санкції проти відповідальних за фальсифікацію підсумків виборів в Білорусі і за жорстокі розгони акцій протесту. Однак санкційний список поки що не сформований. Естонія, Латвія і Литва за своєю ініціативою ввели санкції проти трьох десятків білоруських офіційних осіб, включно з президентом Олександром Лукашенком.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.