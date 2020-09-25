В ООН закликають Білорусь звільнити Колесникову

Експерти відділу ООН з прав людини звернулися до влади Білорусі з закликом звільнити затриману силовиками опозиціонерку Марію Колесникову.

Як передає Укрінформ, заяву опубліковано на сайті Управління верховного комісара ООН з прав людини.

Крім того, білоруську владу просять розслідувати обставини її затримання.

У заяві ООН йдеться, що Білорусь має провести швидке та ефективне розслідування того, що сталося з Колесниковою, а також вчинити правосуддя над тими, хто причетний до її викрадення.

Також експерти ООН висловили серйозне занепокоєння щодо систематичного переслідування у Білорусі опозиційних політиків, таких як Колеснікова, яку викрали на вулиці столиці країни Мінська.

Як повідомляв Укрінформ, 9 вересня стало відомо, що Колесникова, яку 7 вересня намагалися вивезти з країни, перебуває в СІЗО і проходить як підозрювана у кримінальній справі про спробу захоплення влади, яку порушено за ст. 361 Кримінального кодексу. Арешт їй продовжено до 8 листопада.

Напередодні в четвер була затримана адвокат Колесникової Людмила Казак за "вчинення адміністративного правопорушення".

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

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