Суд відмовився звільнити Колесникову з-під варти

Мінський міський суд відмовився звільнити члена президії Координаційної ради Марію Колесникову з-під варти.

Про це повідомляється на Телеграм-каналі "Наша нива", передає Укрінформ.

У п'ятницю відбувся розгляд скарги захисту на рішення суду Партизанського району Мінська про застосування запобіжного заходу щодо Марії Колесникової у вигляді взяття під варту. Остаточна ухвала суду - вона все ж залишиться в СІЗО до 8 листопада.

Як повідомляв Укрінформ, 9 вересня стало відомо, що Колесникова, яку 7 вересня намагалися вивезти з країни, перебуває в СІЗО і проходить як підозрювана у кримінальній справі про спробу захоплення влади, яку порушено за ст. 361 Кримінального кодексу. Арешт їй продовжено до 8 листопада.

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Напередодні в четвер була затримана адвокат Колесникової Людмила Казак за "вчинення адміністративного правопорушення".

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: TUT.by