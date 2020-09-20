Колесникова з в'язниці передала звернення до білорусів

Член президії Координаційної ради білоруської опозиції Марія Колесникова у зверненні з в'язниці, побажала співвітчизникам «не боятися бути вільними», а також подякувала «міжнародній і культурній спільнотам за підтримку та солідарність».

Як передає Укрінформ, звернення опубліковано в Телеграмі Віктора Бабарики.

«Свобода варта того, щоб за неї боротися. Не бійтеся бути вільними! Міцно обіймаю і люблю. Величезне спасибі родині, друзям, близьким і всім, хто нас підтримує. Спасибі міжнародному співтовариству і культурній спільноті за підтримку і солідарність. Я щаслива "биць бєларускай". Ви неймовірні! Я ні про що не шкодую і зробила б так само», - пише Колесникова.

Як повідомляв Укрінформ, 9 вересня стало відомо, що Колесникова, яку 7 вересня намагалися вивезти з країни, перебуває в СІЗО на Володарського і проходить підозрюваною у кримінальній справі про спробу захоплення влади, порушеній за ст. 361 (Публічні заклики до захоплення державної влади або насильницької зміни конституційного ладу Республіки Білорусь) Кримінального кодексу. Арешт їй продовжено до 8 листопада.

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У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, декілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі й вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.