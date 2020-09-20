МВС Білорусі нарахувало на суботніх акціях лише 900 осіб

Міністерство внутрішніх справ Білорусі повідомило, що загальна кількість учасників 11-ти акцій протесту, що відбулися 19 вересня, не перевищувала 900 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

"Близько 200 осіб, переважно жінок, зібралися у Мінську о 15:00 на площі біля Комаровського ринку. У процесі руху колони кількість учасників зросла до 500 осіб", - повідомило МВС Білорусі.

Акцію протесту силою зупинили біля перехрестя вулиць Сурганова та Якуба Коласа. Згідно з даними міністерства внутрішніх справ, в Білорусі протягом дня було затримано 430 осіб (у Мінську - 415), 385 з них вже звільнені з буцегарні.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керував країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів та затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, згідно з даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, декілька людей загинули.

ЄС не визнав результати президентських виборів у Білорусі та вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства та фальсифікацій.

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