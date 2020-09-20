МВС Білорусі обіцяє знайти тих, хто "злив" дані співробітників відомства

МВС Білорусі відреагував на публікацію персональних даних 1003 співробітників білоруської міліції в Telegram-каналі NEXTA.

Про це заявила прессекретар Міністерства Ольга Чемоданова, передає Укрінформ із посиланням на телеканал 112.ua.

За її словами, у МВС є всі засоби та технології, які дозволять встановити і притягнути до відповідальності більшість винних у витоку даних.

Нагадаємо: учора telegram-канал Nexta опублікував дані 1003 співробітників білоруського МВС, причетних до затримань та побиття протестувальників. Автори каналу отримали інформацію про співробітників правоохоронних органів "завдяки кібер-партизанам".

Фото: tut.by