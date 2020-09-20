Телеграм-канал Nexta опублікував дані співробітників МВС Білорусі

Телеграм-канал Nexta опублікував дані тисячі співробітників МВС Білорусі, які, на думку його авторів причетні до розгону протестів.

Про це передає Укрінформ із посиланням на Nexta.

Згідно з повідомленням, інформацію автори каналу отримали "завдяки кібер-партизанам".

У повідомленні є посилання на гугл-таблицю, яка містить персональні дані про співробітників МВС, однак правдивість цієї інформації не підтверджена.

"Ніхто не залишиться анонімним навіть під Балаклавою", - попереджує канал.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, за даними опозиції, затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинуло.

ЄС не визнав результати президентських виборів у Білорусі та вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.