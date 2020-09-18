У неділю пройде Всесвітній день солідарності з Білоруссю - Тихановська

У неділю, 20 вересня, пройде Всесвітній день солідарності з Білоруссю. Як передає Укрінформ, про це заявили у прес-службі лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської.

"Наше протистояння триває вже понад місяць після того, як (президентські - ред.) вибори були сфальсифіковані ... 20 вересня і весь наступний тиждень ми закликаємо білоруську діаспору та всіх, хто підтримує Білорусь, проводити мітинги, вивішувати прапори, писати білоруським політв'язням і висловлювати слова підтримки в Інтернеті. Важлива будь-яка солідарність!" - зазначила Тихановська.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, за даними опозиції, затримано понад 10 тис. осібк, кілька людей загинуло.

ЄС не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.