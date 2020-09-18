МВС Польщі заявляє, що Білорусь не закривала кордонів

Рух на польсько-білоруському кордоні зараз відбувається у штатному режимі, Білорусь не закрила кордон з РП.

Як передає Укрінформ, про це в п’ятницю, 18 вересня, коментуючи PAP заяву президент Білорусі Олександра Лукашенка про закриття білоруського кордону з Польщею та Литвою, заявив заступник міністра внутрішніх справ й адміністрації РП Бартош Гродецький.

"Варто звернути увагу, що особовий рух, звичайно, зменшився в результаті COVID-19. Утім, що також дуже важливо, відбувається значний товарний рух між нашими країнами",- заявив Гродецький.

За його словами, якби президент Білорусі Олександр Лукашенко закрив кордон, то це вплинуло б і на товарний рух.

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Як повідомляв Укрінформ, 17 вересня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що закриває кордони з Заходом (Польща і Литва) і посилює контроль на кордоні з Україною. Крім того, він заявив, що відправить "половину армії" на укріплення західних кордонів.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

ЄС не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: Euromaidan Warszawa