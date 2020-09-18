Лінкявічюс назвав неадекватними заяви Лукашенка про закриття західного кордону

Заяви президента Білорусі Олександра Лукашенка про закриття кордонів із Заходом і зміцнення їхнього контролю - це неадекватна реакція.

Як передає Укрінформ, про це очільник Міністерства закордонних справ Литви Лінас Антанас Лінкявічюс 18 вересня заявив DELFI.

«Були заяви (від Лукашенка - ред.), що пів армії кинуто на охорону кордонів з Заходом, здається, що звідси хтось загрожує, хтось збирається нападати. Це реакція на ситуацію неадекватної людини», - повідомив він.

Лінкявічюс додав, що наразі потрібно почекати, щоб зрозуміти, що саме хоче сказати Лукашенко своїми заявами.

"Такі заяви вже були і до цього - про те, що тягачі будуть спрямовані до інших портів, потім пішло уточнення, що це буде, якщо Росія запропонує такі ж умови і т.д. Я гадаю, і зараз треба почекати, подивитися, що це значить - закриття кордонів для вантажів, людей або щось ще", - зазначив міністр.

Він також наголосив, що економіка сусідньої країни знаходиться "на межі банкрутства", тому всі подібні кроки треба робити виважено і відповідально, інакше вони завдадуть шкоди самій Білорусі.

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Як повідомляв Укрінформ, 17 вересня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що закриває кордони з Заходом і підсилює контроль на кордоні з Україною. Крім того, він заявив, що спрямує "пів армії" на зміцнення західних кордонів.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більше 10 тис. осіб, декілька людей загинули.

ЄС не визнав результатів президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.