Білорусь залучає тактичний резерв для посиленої охорони кордону

Охорона державного кордону Республіки Білорусь здійснюється в посиленому варіанті.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні в Телеграмі Прикордонного комітету Білорусі.

«Охорона Державного кордону Республіки Білорусь здійснюється в посиленому варіанті прикордонної служби і прикордонного контролю із застосуванням тактичних резервів», - заявили у відомстві.

Прикордонники також додали, що всі заходи вживаються з урахуванням ситуації, що складається на кожному конкретному напрямку.

У Комітеті наголосили, що пункти пропуску здійснюють оформлення на в'їзд і виїзд в межах пропускної здатності.

Як повідомляв Укрінформ, 17 вересня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що закриває кордони з Заходом (Польща і Литва) і посилює контроль на кордоні з Україною. Крім того, він заявив, що відправить "половину армії" на укріплення західних кордонів.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

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Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

ЄС не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.